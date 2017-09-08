08.09.2017 20:56 Ormanlık alanda zehir tarlası bulundu

Aydın'da bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri ormanlık alanda oluşturulan zehir tarlasını imha etti. Aydın'da bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri ormanlık alanda oluşturulan zehir tarlasını imha etti.

Uyuşturucu ile mücadele eylem planı kapsamında bazı kişileri takibe alan jandarma, Kuşadası Güzelçamlı Mahallesinde İ.A. isimli şahsı takibe aldı. Güzelçamlı ve çevresinde arama tarama faaliyeti sürdüren jandarma ekipleri Bağderesi Mevkiinde adeta zehir tarlası ile karşılaştı. İçerisinden dere geçen ormanlık alanda oluşturulan zehir tarlasında boyları 1 metre ile 2 metre arasında 1720 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma tarafından zehir tarlasına çevrilen alandaki uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkileri sökülüp imha edilirken olayla ilgili yapılan çalışmalarda kenevir bitkilerinin İ.A. isimli şahıs tarafından dikilip yetiştirildiği belirlendi. Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan İ.A.'nın sorgusunun devam ettiği bildirildi.

(Onur Durmuş / İHA)

