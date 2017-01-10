10.01.2017 10:48 Ormanlık alanda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Denizli'de ormanlık alanda bir araçta 11 adet ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Denizli'de ormanlık alanda bir araçta 11 adet ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, seyir tepesi ve teleferik bölgesinde suç ve suçluların tespiti amacıyla uygulama yaptı. Ekiplerin çalışması neticesinde içerisinde şüpheli şahısların olduğu 3 araç tespit edildi. Ormanlık alana doğru kaçan araçlar takibe alındığında bir aracın ışıklarının kapalı vaziyette park halinde olduğu tespit edildi. Park halinde bulunan araç ile çevresini kontrol eden ekipler, aracın yakınlarında şüpheli şahısların gizlemek amacıyla bıraktıkları değerlendirilen kumaş bez çanta içerisinde 10 adet tabanca, şüpheli şahısların üst aramasında 1 adet tabanca ve araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Ruhsatsız tabanca tüfek ve 42 adet fişeğe el konuldu.

Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheliden birinin GBT sorgulamalarında 6 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Şahıslar adli makamlarca silah ticareti yapmak suçundan tutuklandı.



