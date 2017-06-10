Ormanlık alanda gezerken kayalıklardan düştü

Bursa'da gezmek için ormanlık araziye çıkan bir kişi, kayalıklardan düştü. Arkadaşlarının yardım istemesiyle şahsın yardımına UMKE ve AFAD görevlileri yetişti.

Bursa'da gezmek için ormanlık araziye çıkan bir kişi, kayalıklardan düştü. Arkadaşlarının yardım istemesiyle şahsın yardımına UMKE ve AFAD görevlileri yetişti.

Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesi Şükraniye Köyünde meydana gelen olayda, gezmek için ormanlık araziye çıkan 5 kişilik gruptan 45 yaşındaki Bilal S., dengesini kaybederek kayalıklardan düşerek yaralandı. Kazanın yaşandığı bölgede telefon sinyali olmaması sebebiyle, arkadaşları başka bir bölge bularak 112 acil servisten yardım istedi. Engebeli arazi olması nedeniyle arazi ambulansı ile birlikte olay yerine gelen UMKE ekibine Bursa AFAD ekipleri de destek verdi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, vücut ısısını kaybetmemesi için özel battaniyeye sarılan Bilal S., sedye ile ambulansa kadar taşındı.

Gemlik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Bilal S.'nin ayağının kırık olduğu belirtildi.

