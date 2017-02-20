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Ormanda kaybolan üniversite öğrencileri bulundu
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Ormanda kaybolan üniversite öğrencileri bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında ormanda kaybolan üniversite öğrencileri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında ormanda kaybolan üniversite öğrencileri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinden Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'ne doğa yürüyüşü için gelen Selahattin Aldaş ve Pemra Karaman, Af Kule'yi görmek istedi. Yürüyüş sırasında el fenerlerini kaybeden ikili hava kararınca dönüş yolunu bulamadı. Ormanlık alandan çıkamayan ikili Kayaköy Mahallesi Sarnıç Mevkii'ne 500-600 metre mesafedeki ormanlık alanda mahsur kaldı. Jandarmayı arayan ikili ormanda mahsur kaldıklarını söyleyerek yardım istedi. Bölgeye jandarma ekibi ile birlikte arazinin sarp olması nedeniyle Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi de sevk edildi. AKUT ekibi, ikiliyi aramak için sarnıç mevkiinden ormanlık alana girdi. Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından ekip, ateş yakarak ısınmaya çalışan ikiliye ulaştı. Sağlık durumları iyi olan Aldaş ve Karaman AKUT ekibi ile birlikte patika yolda yürüyerek yola çıkartıldı.
Yol işaretlerini takip ederken kaybolduklarını söyleyen Selahattin Aldaş, "Kaybolduktan 2 saat sonra bizi buldular. El fenerini kaybettiğimiz için yola devam edemedik" dedi. Akut Fethiye Ekip lideri Fatih Işık, "Bize jandarmadan 2 kişinin Kayaköy'de kayıp olduğu ihbarı geldi. 8 kişilik ekiple aramaya başladık. Yönlendirme ve arkadaşların telefonları açık olduğu için iletişim kurabiliyordu. Bunun sayesinde arkadaşlara ulaştık diyen Işık, arkadaşları yola indirdik sağlık sorunları yok" diye konuştu.
(Murat Yalçın / İHA)

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