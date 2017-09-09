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'Orman yangınların sebebi yüzde 90 insan'
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'Orman yangınların sebebi yüzde 90 insan'

Türkiye'de orman yangınlarının doğal sebepler ve insan eliyle çıktığını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, insan faktörünün önemine değinerek, 'Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının yüzde 90'ının sebebi insan' dedi.

Türkiye'de orman yangınlarının doğal sebepler ve insan eliyle çıktığını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, insan faktörünün önemine değinerek, "Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının yüzde 90'ının sebebi insan" dedi.
İnsanların daha duyarlı olması durumunda orman yangınlarının azalacağının altını çizen Karacabey, yangını etkileyen meteorolojik faktörler içinde rutubet, sıcaklık ve rüzgar olduğunu söyledi. Karacabey, son zamanlarda hava sıcaklıklarının yükselmesi ve rutubetin azalması, ardından çıkan rüzgarın çok tehlikeli olduğunun altını çizdi. Orman yangınları için alınan tedbirleri anlatan Karacabey, "Türkiye çapında yangın gözetleme kuleleri var. 24 saat ormanları gözetliyoruz. 161 kulemizde kameralı gözetleme sistemimiz var. Duman algılandığı zaman buradaki merkezimize uyarı veriyor, buradan arkadaşlarımız en yakın ekibi harekete geçiriyor. Yangın Yönetim Merkezi, Orman Genel Müdürlüğünün yangın söndürme çalışmalarının beyni. Yangın söndürmede görevli bütün araçlarımızın hareketlerini takip ediyoruz. Yangının çıktığı yere en yakın ekibimiz nerede, yangının aciliyet, hassasiyet arz eden kısmını görüp ekipleri buradan sevk ve idare ediyoruz. Meteorolojik verileri değerlendirerek risk haritamızı belirliyoruz ve orman yangınları açısından riskli bölgeleri belirleyip, ekiplerimizi teyakkuz haline geçiriyoruz" diye konuştu.

"BAŞKA BİR AMAÇLA KULLANILMIŞ BİR METREKARE ALAN YOK"
Tartışma konusu olan yanmış orman alanları konusuna da açıklık getiren Karacabey, "Türkiye'de yangın görmüş, sonrasında başka bir amaçla kullanılmış bir metrekare alan yok. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Anayasanın gereği ormanlık alanlar daraltılamaz. 'Yangın görmüş sahalarda aynı yıl içinde saha hazırlığı yapılır ve ağaçlandırılır' hükmü vardır. Bunun aksi bir durum söz konusu değildir. Yangın görmüş bütün orman alanları saha hazırlığı yapılıp ağaçlandırıldı" şeklinde konuştu.

"2017 YILINDA ŞUANA KADAR BİN 694 ORMAN YANGINI ÇIKTI"
Orman yangınlarının bir doğal tarafı, bir de insan eliyle çıkan yangınlar olduğunu belirten Karacabey, vatandaşların pikniklerini mesire alanları içinde yapmalarını, ormanlık alanlarda ateş yakmamalarını isterken, köylülerin temizlik amacı ile yaktıkları anızların da yangınlara sebep olduğunu belirtti. Karacabey, "2017 yılında şu ana kadar bin 694 orman yangını çıktı, bin 724 adet kırsal alanda, yani orman dışında yakılmış ateşe müdahale ettik. Oradaki ateşe müdahale etmezseniz rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçrıyor ve büyük felaketlere yol açıyor" dedi.
"Orman yangını ile mücadelede en önemli faktörlerden birisi erken müdahale etmektir" açıklamasında bulunan Karacabey, bin 694 orman yangını içinde bin 630 yangını 10 hektardan küçük alanlarda yakalayarak hapsettiklerini, bunun da erken müdahale ile gerçekleştiğini söyledi.

ANTALYA'DA 2 GÜNDÜR SÜREN YANGIN
Yangın Yönetim Merkezinin nasıl çalıştığını anlatan ve Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde yaklaşık 2 gündür devam eden orman yangınına ilişkin bilgi veren Karacabey, "Dün saat 02.30 sıralarında yangın çıktı, 02.45'ten itibaren ekiplerimizle birlikte müdahale ettik. Bu bölgede 4 uçak, 13 helikopter, 78 arazöz ve 430 personelimizle beraber bu yangına müdahale ediyoruz. Dün saat 02.45'ten itibaren arkadaşlarımız aralıksız olarak yangına müdahale ediyorlar" dedi.
(Derya Yetim/İHA)
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