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Orman yangınını seyreden çifte çarpan sürücüye iyi halden tahliye
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Orman yangınını seyreden çifte çarpan sürücüye iyi halden tahliye

Bursa'da orman yangınını seyreden evli çifti ezen sürücü 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı. 18 ay tutuklu kalan sürücü, duruşmalardaki iyi hali ve sabıkasız olması sebebiyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bursa'da orman yangınını seyreden evli çifti ezen sürücü 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı. 18 ay tutuklu kalan sürücü, duruşmalardaki iyi hali ve sabıkasız olması sebebiyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Mudanya ilçesinde 2015 yılının Ağustos ayında çıkan orman yangınını seyretmek için araçlarını yol kenarına çeken Seyit (35) ve Deniz Çekirge (34) çiftine, yarış yaptığı öne sürülen 4 otomobilden biri çarptı. Çift, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü E.M. (36) tutuklandı.
Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek ve yaralamak" suçlarından 3 ila 22.5 yıl arasında hapis cezası talebiyle tutuklu yargılanan tekstilci E.M., "Dört arabayla Mudanya'ya yemek yemeğe gittik. Alkol almadım. Gece 01.00 sularında herkes arabasına binerek Bursa'ya doğru hareket etti. Kullandığım BMW 1998 model hantal bir arabaydı. Hızım 90-100 civarındaydı. Bursa'ya doğru seyir halindeyken, 3. şeritteki arabalar aniden durdu. Yangından dolayı duman vardı. Önümdeki araç da durunca fren yaptım. Arabam kontrolden çıktı. Neye çarptığımı hatırlamıyorum. Kaza sırasında devrilen arabamdan çıktım. Oradaki insanlar üzerime gelince olay yerinden uzaklaştım. Çok üzgünüm. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Pişmanım" dedi.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sürücünün 22.5 yıla kadar hapsini talep etti. Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı Ali Demir, "Kaza sebebiyle bir aile yok oldu. Birden fazla kişi yaralandı. Emsal bir karar olmasını istiyoruz" diye konuştu.

SANIK AVUKATINDAN ERDAL TOSUN ÖRNEĞİ
Sanık avukatı ise, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Erdal Tosun'un kazasını örnek vererek, "Orada da gazetelerden okuduğumuz kadarıyla aşırı hız vardı. Her davayı ayrı ayrı değerlendirmek lazım. O sürücü 45 günlük tutukluluk halinin ardından serbest bırakılmıştı" açıklamasını yaptı.
Son sözü sorulan sanık, "Çok üzgünüm. Böyle bir kazanın olmasını istemezdim. 18 aydır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum. Adaletinize güveniyorum" şeklinde konuştu.

7 YIL 9 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığa ilk 7 yıl hapis cezası verdi. Ardından kazanın bilinçli taksirden dolayı meydana geldiğini hükmeden mahkeme, cezayı 9 ay 10 güne çıkarttı. Sanığın 18 aylık tutuklu kalması, duruşmalardaki iyi hali ve sabıkasız olması sebebiyle cezayı 7 yıl 9 ay 10 güne indiren mahkeme heyeti, sürücüyü oy çokluğuyla adli kontrol şartıyla tahliye etti.
(Ahmet Faruk Çabuk /İHA)

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