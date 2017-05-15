Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan 'bombalı araç' açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Diyarbakır'da askeri üsse girişi esnasında patlayıcı düzenek tespit edilen aracın Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile hiçbir alakası olmadığını açıkladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Diyarbakır'da askeri üsse girişi esnasında patlayıcı düzenek tespit edilen aracın Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile hiçbir alakası olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı haber sitelerinde Diyarbakır'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne ait bir personel aracının askeri üsse girişi esnasında patlayıcı düzenek tespit edildiği şeklinde haberler yer aldığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Söz konusu haberlerde Diyarbakır'da, terörle mücadele kapsamında yürütülen hava operasyonlarında önemli görev üstlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 8'inci Ana Jet Üssü'ne, sabah saatlerinde giren Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne ait personel servis aracının altında, patlayıcı düzeneğinde kullanılan boru ve içerisinde çivi ile amonyum nitrat tespit edildiği şeklinde ifadelere yer verilmiştir. Bu araç Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze ait olmayan özel bir firmanın servis aracıdır. Aracın Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile hiçbir alakası yoktur."

