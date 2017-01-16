16.01.2017 17:13 Orman Katar Büyükelçiliğini ziyaret etti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Katar Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Orman, Osmanlıspor maçı öncesi Ankara'da Katar Büyükelçisi Salem M. Al-Shafi'yi ziyaret etti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Katar Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Orman, Osmanlıspor maçı öncesi Ankara'da Katar Büyükelçisi Salem M. Al-Shafi'yi ziyaret etti.

Beşiktaş Asbaşkanı Deniz Atalay, Pazarlama ve Sponsorluklardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu'nun da katıldığı ziyarette Fikret Orman, Büyükelçi Salem M. Al-Shafi'ye isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.



