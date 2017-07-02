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Orman Genel Müdüründen İzmir'deki yangına ilişkin açıklama
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Orman Genel Müdüründen İzmir'deki yangına ilişkin açıklama

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 24. saate yaklaşırken, yangın söndürme harekatını olay yerinden yöneten Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Türkiye'nin tüm gücünü İzmir'e aktardıklarını açıkladı. Şuana kadar yaklaşık 500 hektarlık alanın yangından zarar gördüğünü ifade eden Üzmez, yangının iyiye doğru gittiğini söyledi.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 24. saate yaklaşırken, yangın söndürme harekatını olay yerinden yöneten Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Türkiye'nin tüm gücünü İzmir'e aktardıklarını açıkladı. Şuana kadar yaklaşık 500 hektarlık alanın yangından zarar gördüğünü ifade eden Üzmez, yangının iyiye doğru gittiğini söyledi.
İzmir'deki orman yangınına müdahale çalışmalarını olay yerinden yöneten Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ne kadar hava aracı varsa İzmir'e yönlendirdiklerini açıklayan Üzmez, "Şuan 9 helikopter, 4 büyük yangın söndürme uçağı, belediye itfaiye araçları hariç 128 arazöz ve binlerce orman işçisi ile mühendis yangına müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesi bize sıkıntı oluşturuyor. Bu bir şehir yangını değil, 4 saatte 6-7 kilometre ilerliyor. Gece uçuşları yapamıyoruz" dedi.

"500 HEKTARLIK BİR ALAN YANGINDAN ZARAR GÖRDÜ"
Sabah saatlerinde Balıkesir'den yönlendirdikleri yangın söndürme helikopterinin su dolumu esnasında Tahtalı Barajı'na düştüğünü de hatırlatan Üzmez, "Helikopterin suya yakın olmasından dolayı 5 personelimiz olayı hafif yaralarla atlattı ve yüzerek çıktı. Helikopterin düşüş nedeni konusunda arkadaşlarla konuştuğumuzda dönüş aksamında kıvılcım görüldüğü ve muhtemelen güç kaybı yaşandığı ifade edildi. Böyle kazalar olunca ekibin morali bozuluyor ama can kaybı olmaması bizleri sevindirdi" diye konuştu.
Şuana kadar yaklaşık 500 hektarlık bir alanın yangından zarar gördüğünü ifade eden Üzmez, yangının iyiye doğru gittiğini söyledi.

"YÜZDE 97'İ İNSAN KAYNAKLI"
Orman yangınlarının yüzde 97 oranında insan kaynaklı olduğunu açıklayan İsmail Üzmez, "Yaz geldi mangal keyfi, sigaraların söndürülmeden atılması, avcı ateşi, çobanların yaktığı ateşler, çöplük ateşleri, çalı temizleme ateşi, anız yakılması bunlar akciğerlerimizi yakıyor. 150-200 yaşındaki ağaçlar 15 saniyede yanıyor. Bu havalarda kesinlikle ateş yakılmamasını ve ateşli piknikler yapılmamasını istiyoruz. 776 gözetleme kulemiz ormanları gözetliyor. Burada 10 dakika gibi bir sürede müdahale edilmeye başlanmasına rağmen yangını önleyemedik. Ücretsiz olan 177 Orman Yangın ihbar hattından bize ulaşın ve bizim gözümüz kulağımız olun" dedi.
(Halil İbrahim Karabıyık / İHA)

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