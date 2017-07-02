Orman Genel Müdürü: İzmir'de 500 hektarın üzerinde bir alan yangından zarar gördü

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez şunları söyledi:

"Burada 9 helikopter, 4 uçak çalışıyor. 128 itfaiyemiz çalışıyor. 2000'e yakın işçi, mühendis, memur yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bütün araçlarımız 5'te havalandı, 6'yı 9 geçe helikopterimiz düşmüştür. Düşmesine rağmen 5 kişilik personelin 5'i de yüzerek çıkmışlardır.

Ben oradan geliyorum. can kaybına sebep olacak ağır bir yaralanma yok. Muhtemelen helikopterde bir güç kaybı oldu. Allah başka kazalar vermesin.

Yangından son durum, şu anda iyiye doğru gidiyor, sanıyorum, 500 hektarın üzerinde bir alan zarar gördü. 2-3 nokta kaldı.

Buraya Türkiye'nin bütün gücünü aktardık. Bu kadar çaba, gayret bir ihmalin sonucunda boşa gitmiş olmasın."