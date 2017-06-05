Orlando'da silahlı saldırı

ABD'nin Orlanda kentinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda can kaybı olduğu ifade edildi.

ABD'nin Orlanda kentinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda can kaybı olduğu ifade edildi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde silahlı saldırı yaşandı. Olay yerine sevk edilen polis, durumu kontrol altına aldı. Saldırı gerçekleştirdiği olayda can kaybı olduğu ifade edilirken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Saldırganın yakalandığı ifade edildi.

