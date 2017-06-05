Orlando'da silahlı saldırı: 5 ölü

ABD'nin Orlanda kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Orlanda kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Orange County Şerifi Jerry Demings, konuya ilişkin yaptığı açıklamada saldırganın, Nisan ayında işten ayrılan bir çalışan olduğunu vurgularken, saldırganın daha önce de iş yerinde şiddet olaylarına karıştığını belirtti.

Yetkililer saldırganın henüz kimliğini açıklamadı.

