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Orhan Okay son yolculuğuna uğurlandı
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Orhan Okay son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü edebiyatçı Prof. Dr. Orhan Okay, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü edebiyatçı Prof. Dr. Orhan Okay, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katıldı.
Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Orhan Okay, 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Okay için Fatih Camii'nde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, ailesi, yakınları, öğrencileri ve meslektaşları katıldı. Prof. Dr. Okay'ın oğlu Cüneyt Okay ve gelini Yeliz Okay'ın cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Prof. Dr. Orhan Okay'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Hocamız ve onunla birlikte uğurladığımız cenazelerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Orhan hocamız hem yetiştirdiği talebeleriyle hem de bıraktığı eserleriyle inşallah şükranla ve minnetle anılacak. Pek değerli hocalarımızın birçoğu Orhan hocamızın talebesidir. Dolayısıyla onun sürüp giden iyilikleri onu hep hatırlamamıza vesile olacak. Bütün sevenlerine, ailesine, akademi ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"EVİMİZİN DİREĞİNİ KAYBETTİK"
Cenaze boyunca güçlükle ayakta duran Prof. Dr. Orhan Okay'ın gelini Yeliz Okay, "Ailemizin en kıymetli bireyini, evimizin direğini kaybettik. Hem akademi dünyasının hem de edebiyat camiasının başı sağ olsun" dedi.
Prof. Dr. Orhan Okay'ın cenazesi, namazın ardından defnedilmek üzere Topkapı Çamlık Mezarlığı'na götürüldü.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER
Edebiyata hayatını adayan Prof. Dr. Orhan Okay'ın birden fazla ödülü bulunuyor. Yazar Okay'ın aldığı ödüller ise şu şekilde:
"Ahmet Mithat Efendi kitabıyla 1976 TMKV İnceleme Ödülü, Sanat ve Edebiyat Yazıları TYB Eleştiri Ödülü, 1977 TYB Yılın Kültür Adamı Ödülü, 1998 Kobassan Vakfı Mevlana Büyük Ödülleri Edebiyat Ödülü."
(Harun Basat/İHA)
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