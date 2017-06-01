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Örgütten kaçan 2 terörist tutuklandı
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Örgütten kaçan 2 terörist tutuklandı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde terör örgütünden kaçan ve güvenlik güçleri tarafından yakalanan 2 terörist tutuklandı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde terör örgütünden kaçan ve güvenlik güçleri tarafından yakalanan 2 terörist tutuklandı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 18 Mayıs 2017 günü İlimiz Nazımiye ilçesi mülki sınırları içerisinde bölücü terör örgütünden kaçan 1 kadın ve erkek terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen teröristler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmışlardır. Gözaltına alınan terör örgütü mensupları çıkarıldığı Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

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