Orgeneral Akar Siirt'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bir dizi ziyaret ve incelemelere bulunmak amacıyla Siirt'e geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bir dizi ziyaret ve incelemelere bulunmak amacıyla Siirt'e geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Siirt'e geldi. Akşam saatlerinde helikopterle 3'üncü Komando Tugay Komutanlığına gelen Akar, daha sonra Eruh ilçesine geçti. Burada askerle iftarını açan Akar, Bilgili köyü üst bölgesine teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Güvenlik Korucusu Abdurrahman Dündar'ın ailesine taziye, yaralanan bir güvenlik korucusuna da geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak. Geceyi Siirt'te geçirecek olan Akar, yarın da bazı ziyaretlerde bulunacak.

