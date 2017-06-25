Orgeneral Akar Siirt'te asker ve güvenlik korucularıyla bayramlaştı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Siirt 3. Komando Tugayında asker ve güvenlik korucularının bayramını kutladı. Ardından terörle mücadelede yaralanan güvenlik korucularına geçmiş olsun ziyaretinde bulunuldu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Siirt 3. Komando Tugayında asker ve güvenlik korucularının bayramını kutladı. Ardından terörle mücadelede yaralanan güvenlik korucularına geçmiş olsun ziyaretinde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Siirt'in Tillo ilçesinde bayram namazını müteakip vatandaşlarla bayramlaştı. Ardından ise Siirt 3. Komando Tugayına giderek buradaki asker ve güvenlik korucularının bayramını kutladı. Buradan, Siirt Devlet Hastanesine geçerek terörle mücadelede yaralanan güvenlik korucularına geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Akar ve kuvvet komutanları, eşleri ile birlikte Siirt 3. Komando Tugay personeli ve aileleri ile de bayramlaştı. (İlker Turak /İHA)
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