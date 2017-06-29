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Orgeneral Akar'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu
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Orgeneral Akar'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 'En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek' dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek" dedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında araçla intikal halindeki güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Jandarma Er Muhammed Furkan'ın Ankara'nın Karacaören Mahallesi'nde bulunan baba evine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Orgeneral Akar burada yaptığı konuşmada, "Furkan kardeşimiz vatan için, millet için büyük bir özveri ile kahramanlıkla mücadele etti, savaştı ve şehit oldu. Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, jandarmamızın, polisimizin bütün mensupları gece demeden, gündüz demeden, yaz-kış demeden vatanımızın ve milletimizin birliği, beraberliği, bütünlü için, bizlerin buralarda rahat ve huzurlu bir şekilde oturabilmesi için aralıksız mücadeleye azimle, kararlılıkla devam etmektedir" ifadesini kullandı.
"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek" diyen Orgeneral Akar şunları söyledi:
"Bu konuda devlet ve Türk Silahlı Kuvvetleri son derece kararlı, istikrarlı mücadelesini sürdürmektedir. Terörün, teröristlerin Türkiyemizde bitmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz."
(Selçuk Böke - Cem Geçim - Mustafa Apaydın /İHA)

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