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Orgeneral Akar'dan şehit evine taziyeye ziyareti
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Orgeneral Akar'dan şehit evine taziyeye ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 'Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir' dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" dedi.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Karagöz'ün Ankara'nın Sincan İlçesi'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Orgeneral Hulusi Akar, yaptığı konuşmada askerin, polisin, güvenlik güçlerinin ve korucuların Türkiye'nin birlik ve beraberliğini korumak için gece gündüz çalıştıkları belirterek, "Türkiyemizin bütünlüğü, birliği için hep beraber çalışıyoruz. Doğu'da Güney Doğu'da, sınır ötesinde gece gündüz demeden askerlerimiz, polisimiz, korucularımız büyük bir fedakarlıkla ülkemizin beraberliği ve bütünlüğü için çalışmalarını aralık sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZ EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM EDECEKTİR"
"Şehitlerin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır" diyen Akar, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği mesajını verdi. Akar, "Emre başta olmak üzere şehit kardeşlerimizin, evlatlarımızın hiçbirinin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu acılara dayanacağız. Bu acılarım acı bölümünü unutup, şeref bölümünü alacağız" diye konuştu.
Orgeneral Akar'a ziyarette, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Recep Bülent Bostanoğlu eşlik etti.
(Selçuk Böke - Mustafa Apaydın / İHA)

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