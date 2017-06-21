Orgeneral Akar'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari Çukurca'da şehit düşen Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari Çukurca'da şehit düşen Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari Çukurca'daki hain terör saldırısında şehit düşen Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Etimesgut'ta bulunan şehidin evinin önünde kurulan taziye çadırına gelen Genelkurmay Başkanı Akar, şehidin annesi Ayşe, babası Tümen, eşi Buket ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit için dua edildi. (Yağmur Yıldız - Emre Yüzügüldü /İHA)
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