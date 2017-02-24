Orgeneral Akar'dan El Bab açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı harekatında hedeflere ulaşıldığını yerel halkın evlerine dönmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı harekatında hedeflere ulaşıldığını yerel halkın evlerine dönmesi için gerekenin yapılacağını söyledi. Kilis'teki Harekat Merkezi'nde bir konuşma yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, El Bab'ta kontrolün sağlanmasıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nın başında planlanan hedeflere ulaşıldığını ifade etti. Bundan sonraki süreçte yerel halkın güven içinde evlerine dönüşleri için her türlü desteğin sağlanacağını da belirten Akar, harekatın ilk aşamasında Cerablus, Er Rai, Dabık ve Suran bölgelerinin kısa sürede terör örgütlerinden temizlenerek kontrol altına alındığını söyledi.
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