Orgeneral Akar'dan anlamlı ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Iğdır'da kanala düşerek şehit olan Piyade Er Harun Aydın'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Iğdır'da kanala düşerek şehit olan Piyade Er Harun Aydın'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Iğdır'da sulama kanalına düşüp boğularak şehit olan Piyade Er Harun Aydın'ın Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek semtinde bulunan babaevine taziye ziyaretinde bulundu. Akar'a taziye ziyaretinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu eşlik etti. Al bayraklarla donatılan evde şehidin yakınlarına taziyelerini ileten Akar, ziyaret çıkışı "Başımız sağ olsun" diyerek taziye çadırında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

(Uğur Kan Yüksek - Fatih Erdoğan /İHA)