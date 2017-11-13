13.11.2017 19:19 Orgeneral Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13-15 Kasım tarihleri arasında sırasıyla Rusya Federasyonu, Kuveyt ve Katar'a icra edeceği resmi temaslara iştirak ediyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13-15 Kasım tarihleri arasında sırasıyla Rusya Federasyonu, Kuveyt ve Katar'a icra edeceği resmi temaslara iştirak ediyor.

Genelkurmaydan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13-15 Kasım 2017 tarihleri arasında sırasıyla Rusya Federasyonu, Kuveyt ve Katar'a icra edeceği resmî temaslara Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da iştirak etmektedir. Orgeneral Hulusi Akar, ziyaretler esnasında söz konusu ülkelerin genelkurmay başkanları ile de askeri iş birliği, terörle mücadele ve güvenlik konularında ikili görüşmeler gerçekleştirecektir" denildi.



