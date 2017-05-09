Orgeneral Akar, Atina'ya gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 11'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansına katılmak üzere Atina'ya gitti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 11'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansına katılmak üzere Atina'ya gitti. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 9-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 11'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansına katılmak üzere Atina'ya gitmiştir" denildi. (Caner Ünver/İHA)
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