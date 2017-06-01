Orgeneral Akar'a taziye telefonu açtı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı arayarak taziyelerini iletti.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı arayarak taziyelerini iletti. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Şırnak'taki helikopter kazasında 13 askerin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı aradı. Cumhurbaşkanı Akıncı, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, Türk ulusuna başsağlığı dileklerini iletti. Akıncı, "Kıbrıs Türk halkı adına şehitlere Tanrı'dan rahmet diler, yakınlarının acısını paylaşır, taziyelerimi iletirim" dedi. (Emir Abdurrahman Bulut / İHA)
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