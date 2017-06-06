Organize suç örgütüne operasyon polis kamerasında

İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 26 Mayıs tarihinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ticareti ile kaçakçılığın yanı sıra çok sayıda yağma amaçlı tehdit eylemi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 12 günlük gözaltı işleminin ardından bu sabah sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında zanlıların bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 349 mermi, 1 milyon lira değerinde 29 senet, 6 çek ve 29 bin 500 lira para ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Sadık Kahraman /İHA)