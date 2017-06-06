Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Organize suç örgütüne operasyon polis kamerasında
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Organize suç örgütüne operasyon polis kamerasında

İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, 26 Mayıs tarihinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ticareti ile kaçakçılığın yanı sıra çok sayıda yağma amaçlı tehdit eylemi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 12 günlük gözaltı işleminin ardından bu sabah sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Operasyon kapsamında zanlıların bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 349 mermi, 1 milyon lira değerinde 29 senet, 6 çek ve 29 bin 500 lira para ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
(Sadık Kahraman /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Serdar Özkan Gençlerbirliği'nde
Mardin Kalesi turizme açılmayı bekliyor
Bahçeli'den Katar krizine ilişkin açıklama
Menfezde sıkışan danalar için operasyon
Lice'nin 18 köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Freni patlayan midibüs bahçeye uçtu: 9 yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar krizi neden çıktı! Türkiye'den flaş açıklama
Katar krizi neden çıktı! Türkiye'den flaş açıklama
ABD'de silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var
Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor
Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor
İstanbul'da trafik felç: Yaşanan kazada 10 araç birbirine girdi!
İstanbul'da trafik felç: Yaşanan kazada 10 araç birbirine girdi!
Kılıçdaroğlu: Katar'a destek vermek yanlış!
Kılıçdaroğlu: Katar'a destek vermek yanlış!
Bülent Arınç'ın damadı FETÖ'den tutuklandı
Bülent Arınç'ın damadı FETÖ'den tutuklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Serdar Özkan Gençlerbirliği'nde
Serdar Özkan Gençlerbirliği'nde
Mardin Kalesi turizme açılmayı bekliyor
Mardin Kalesi turizme açılmayı bekliyor
Bahçeli'den Katar krizine ilişkin açıklama
Bahçeli'den Katar krizine ilişkin açıklama
Menfezde sıkışan danalar için operasyon
Menfezde sıkışan danalar için operasyon
Lice'nin 18 köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Lice'nin 18 köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Freni patlayan midibüs bahçeye uçtu: 9 yaralı
Freni patlayan midibüs bahçeye uçtu: 9 yaralı
Organize suç örgütüne operasyon polis kamerasında
Organize suç örgütüne operasyon polis kamerasında
AVM ciro endeksi arttı
AVM ciro endeksi arttı
TBMM Başkanı Kahraman'ın çağrısını değerlendirdi
TBMM Başkanı Kahraman'ın çağrısını değerlendirdi
Suriye uyruklu 18 tarım işçisi mantardan zehirlendi
Suriye uyruklu 18 tarım işçisi mantardan zehirlendi
Ölü sayısı 150'yi geçti
Ölü sayısı 150'yi geçti
Oruç vurunca ağaç gölgesinde uyku
Oruç vurunca ağaç gölgesinde uyku

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English