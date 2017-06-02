Organize suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çıkar amaçlı kurulan suç örgütüne yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çıkar amaçlı kurulan suç örgütüne yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, şehir merkezinden gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, kurulan örgüt adına suç işleme, örgüt kapsamında haksız ekonomik çıkar elde etme, nitelikli yağma ve tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek, 1 şarjör, 2 adet 340 bin TL'lik banka çeki, 3 adet 277 bin TL'lik borç senedi, 16 adet değişik meblağlarda banka çeki fotokopisi, 6 adet de alacak-verecek kayıtlarının tutulduğu evrak ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

