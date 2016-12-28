28.12.2016 08:30 Organik hindiler görücüye çıktı

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Mezra köyünde organik olarak yetiştirilen hindiler, yılbaşı öncesi satışa sunuldu. Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Mezra köyünde organik olarak yetiştirilen hindiler, yılbaşı öncesi satışa sunuldu.



Hindi ve tavuk yetiştiricisi 25 yaşındaki Gökhan Onat, özenle yetiştirdiği organik hindileri görücüye çıkardığını söyledi. Satışlarının başladığını ifade eden Onat, ilerleyen günlerde daha çok artmasını umut ettiğini söyledi. Organik yetiştirdiği hindileri getirip ilçe merkezinde sattığını dile getiren Onat, "Yeni yıl yaklaşırken hindi satışına başladık. Vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Hindilerimiz canlı 10 kilogram geliyor. Haftaya işlerimizin daha fazla artacağını düşünüyorum. Şu anda 20 hindi getirdim, 5 tane kaldı. Hindi fiyatları 60 ile 120 TL arasında değişiyor. Horozları ise 30 TL'ye satıyorum" dedi.



Hindi alırken dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Gökhan Onat, "İyi bir hindiyi alırken bakılması gereken, tüylerinin düz olması ve kanadının altının sarı olması lazım" diye konuştu.

