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Organ nakilli hastalar yeni yıla birlikte girdi
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Organ nakilli hastalar yeni yıla birlikte girdi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yüz nakli olan Uğur Acar ve diğer organ nakili hastalar 2017 yılının organ bağışı yılı olmasını diledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yüz nakli olan Uğur Acar ve diğer organ nakili hastalar 2017 yılının organ bağışı yılı olmasını diledi.

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Derneği (AKBÖHONDER) binasında düzenlenen partide yüz ve organ nakli olan hastalar doyasıya eğlenirken, organ bekleyen hastalar yeni yıldan beklentilerini dile getirdi. Türkiye'nin ilk yüz nakilli kişisi Uğur Acar da hastaları yalnız bırakmadı. Hareketli şarkılar eşliğinde eğlenen hastaların, bu yılki konuğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Cibuti vatandaşı Oumalker Robleh oldu. Pastaların üzerinde mumları üfleyen hastaların dilekleri ise organ bağışının artması oldu.

Dernek Başkanı Mehmet Şahan, bugün nakli ve böbrek hastaları ile bir arada olduklarını söyledi. 2017 yılına mutlu bir şekilde girmek istediklerini dile getiren Şahan, " Yeni yılın tüm insanlığa barış kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Nakil beklenen tüm hastalarımızın dileği gerçekleşsin. 2017 yılı organ bağışı yılı olsun. Tüm insanlarımızı organ bağışına davet ediyoruz" dedi.

"Bağışçı aileyi unutmadı"

Türkiye'nin ilk yüz nakli ile tıp literatürüne geçen ve yeni yüzü ile beşinci kez yılbaşı kutlayan Uğur Acar, "Her yıl organ bağışının önemini anlatıyoruz. 2017 yılı ülkemize sağlık mutluluk ve huzur getirsin. Tüm şehit ailelerine baş sağlığı diliyorum. Herkesi organ bağışı noktasında duyarlı olmaya davet ediyorum. Buradan bana yüzü bağışlanan Ahmet Kaya'nın ailesine teşekkür ediyorum. Onlar olmasa ben nakil olamazdım. Hepsinin ellerinden tek tek öpüp, mutlu bir yıl geçirmelerini diliyorum" dedi.

Oumalker Robleh ise ilk önce ailesinin yeni yılını kutlayarak, yeni yılın tüm diyaliz hastalarının organ bağışı olmasını diledi.
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