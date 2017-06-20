Organ bağışı çağrısı yapan gazeteci yaşam savaşını kaybetti

Yaklaşık 3 yıldır kalp nakli bekleyen ve verdiği röportajda organ nakline dikkat çekerek Giresunlu gazeteci Hüseyin Yavuz yaşam savaşını kaybetti.

Yaklaşık 3 yıldır kalp nakli bekleyen ve verdiği röportajda organ nakline dikkat çekerek Giresunlu gazeteci Hüseyin Yavuz yaşam savaşını kaybetti.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 2 yıl önce İhlas Haber Ajansı'na röportaj veren gazeteci Hüseyin Yavuz, organ nakline dikkat çekerek, " Dinen organ naklinin bir sakıncası bulunmadığı din adamlarımız tarafından anlatılıyor. Fakat buna rağmen ülkemizde organ nakline yeterince duyarlılık gösterilmiyor. Şuanda bildiğimiz kadarıyla ülkemizde 900 kişi kalp nakli bekliyor ve bende bunlardan biriyim. Yani şansım 900'de bir" demişti.

Gazeteci Yavuz bu açıklamasından 2 yıl sonra 900'de bir olan şansını kaybederek yaşamını yitirdi. Tedavi gördüğü Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybeden Yavuz, memleketi Giresun'un Keşap ilçesinde toprağa verildi. İlçenin Ortaokul Mahallesi'ndeki camide ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazını AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Giresun Valisi Hasan Karahan, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Keşap Belediye Başkanı Mehmet Eymür, İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Mürşit Gürel, Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram, meslektaşları, ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Yavuz aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

(Ahmet Bilge /İHA)