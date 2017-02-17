Org. Akar, İncirlik'te ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile İncirlik'teheyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Suriye ve Irak'taki terör örgütleri ile mücadele konularında görüş birliği de teyit edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile İncirlik'teheyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Suriye ve Irak'taki terör örgütleri ile mücadele konularında görüş birliği de teyit edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile İncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Akar'ın muhatabına ülkemizin hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla Koalisyon çerçevesinde 24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde büyük bir başarı elde edildiğini belirttiği kaydedildi. Akar'ın güvenliği sağlanan bölgelere yerinden edilmiş insanların geri dönmeye başladığını, El Bab bölgesinde de büyük ölçüde kontrolün sağlandığını, arama/tarama faaliyetlerine geçildiğini, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması ve terörizmle mücadele konuları kapsamında DEAŞ başta olmak üzere her türlü terör örgütüyle etkin bir şekilde mücadeleye devam edileceğini, edilmesi gerektiğini, koalisyon güçlerince bu kapsamda verilen desteğin artarak devam etmesinin büyük önem taşıdığını ifade ettiği belirtildi. Görüşmede, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Suriye ve Irak'taki terör örgütleri ile mücadele konularında görüş birliği de teyit edildi.

(Enise Vural/İHA)