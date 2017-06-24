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Org. Akar'dan >Ramazan Bayramı mesajı
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Org. Akar'dan >Ramazan Bayramı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Genelkurmay Başkanı Akar'ın bayram dolayısıyla yayınladığı mesaj Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) resmi internet sitesinde yayınlandı. Akar, mesajında, "Şehit ve gazi aileleri, muvazzaf ve emekli personelimiz ile onların ailelerinden oluşan büyük Türk Silahlı Kuvvetleri ailesi olarak; milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, tarihsel ve kültürel zenginliklerimizin özenle yaşatıldığı, insanların dayanışma ruhu içerisinde birbirine yaklaştığı; sevgi, saygı, hoşgörü ve vefa hislerinin güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların yerini dostluk, kardeşlik ve güven duygularının aldığı çok özel günlerden biri olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğun artarak devam etmesi, yalnız bayramların değil, her günün birlik, beraberlik, huzur ve güven içinde yaşanması için Türk Silahlı Kuvvetleri; yüreği vatan, millet ve bayrak sevgisiyle dolu personeli ile kendisine tevdi edilen görevleri; kara, deniz ve hava hudutlarımız başta olmak üzere yurdumuzun her köşesinde, bölgemiz ve dünyanın farklı yerlerinde en iyi şekilde icra etme gayreti içerisindedir" ifadelerini kullandı.
Akar, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, TSK'nın yüklendiği bu onurlu sorumluluğun başarı ile yerine getirilmesinde bayramda yurdun her köşesinde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ailelerinden uzakta yaz kış, gece gündüz demeden büyük bir özveri ve üstün görev bilinci ile vazifelerini yerine getiren kahraman Türk askerinin emeğinin ve katkısının büyük olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Onların bu asil ve büyük fedakarlıkları her türlü övgünün üzerindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin engin sevgi ve sarsılmaz güveninden aldığı güçle, dün olduğu gibi, bugün ve gelecekte de yasalarla kendisine tevdi edilen görevleri; aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik ve bağımsızlığını, asil Türk milletinin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı bayraklaşan vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumaya ve bu uğurda daima milletinin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, güzel bayram günlerini özgürce ve huzur içinde kutlamamızın yolunu açan; başta devletimizin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; milletimizin varlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, ülkemizin özgürlüğü ile birlik ve beraberliğimiz uğrunda göğüslerini siper eden aziz şehitlerimizi şükran ve rahmetle, sonsuzluk yolculuğuna uğurladığımız kahraman gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensuplarının, emeklilerimizin, jandarma ve güvenlik güçleri ile güvenlik korucularımızın; kahraman gazilerimizin, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin değerli aile bireylerinin yanı sıra özellikle bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta, teröristlerle kahramanca mücadele yürüten fedakar silah arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor; kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

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