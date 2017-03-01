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Nüket Belsan Taşören

Ordunun meşguliyetleri

Hürriyet ' te karargah rahatsız manşetinden sonra bugün de orduyu lütfen rahatsız etmeyin şeklinde bir karikatür çıkmış...Bu konuda sadece Hürriyet'e saldırmak yerine arkaik tek tipçi dogmatik zihniyetli kalıntılara da dikkat çekmek isterim orduda, varlar halen varlar, biliyorum... Ve adım gibi eminim rahatsızlar... Niçin rahatsız acaba ordu ? Gemiyi azıya alacak kadar ne oldu ki? Milli egemenliğe nasıl bir saldırı oldu ki asli görevi savunma ve güvenlik olan orduda yine bir metre bez odaklı rahatsızlık depreşiyor , Kemalist ve gayet dogmatik olarak aldıkları eğitimin bir sonucu olarak ? Hayret ediyorum...
Ordu milletin başörtüsünden rahatsız olacağına kendi işine baksın... İçindeki hainlerin tespit edilmesine yardımcı olsun...
Elinde silah olan, milletin nasıl giyineceğine karışmasın artık yeter... Bu nasıl bir işgüzarlıktır?
Terör için stratejik planlar geliştirsinler... Alternatif düşüncelerle insanları dağa ya da Daeş 'e yönelten seçenekleri ortadan kaldıran öneriler sunsunlar... Savaş stratejisi üzerine yeni teoriler, yeni müdafaa yöntemlerini araştırsınlar...
Ordunun bambaşka meşguliyetleri olmalı... Yalan yanlış bilgilerle sırf siyasal anlamda hükümeti yıpratmak için yanlış yönlendirme yapmasınlar örneğin... Ortadoğu yeni projeler bekler, yerli ve milli...
Abd, Ypg 'ye destek sözü vermiş ya hani...
Yani Ha Obama ha Hillary ha Trump...
Adamların 100 yıllık plan programı belli...
Ha Hasan Kel... Ha Kel Hasan; isimler fark etmez...
Edeni harcarlar biliyoruz... Kennedy ' den mülhem...
Her politikamızı oraya buraya çekiştiren hainler..
Bomboş beyinlere verilen makamlar....
Plansız programsız idealsiz gençler...
Dava, davacı olacak sizden...
Haberiniz ola !...
Nüket Belsan Taşören

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