Ordulu şehidin baba ocağına ateş düştü

Van'ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Ordulu Uzman Çavuş Sabri Eryeler'in baba ocağına ateş düştü.

Van'ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Ordulu Uzman Çavuş Sabri Eryeler'in baba ocağına ateş düştü.

Çıkan çatışmada ağır yaralanan Ordulu Uzman Çavuş Sabri Eryeler'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu haberi üzerine memleketi Kumru ilçesi Ortaca Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber verildi. Şehidin babası Muammer Eryeler ile annesi Emine Eryeler ve kardeşleri şehadet haberini alınca büyük üzüntü yaşadı. Mahalle sakinleri de şehit evi önünde toplanarak aileyi taziyede bulunurken, şehit evine Türk Bayrağı asıldı.

Kumru Belediye Başkanı G. Murat Hatipoğlu, acılı aileyi yalnız bırakmayarak teskin etmeye çalıştı.

(Metin Akyürek /İHA)