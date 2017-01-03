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Ordu ve Giresun esnafı 440 milyon TL kredi kullandı
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Ordu ve Giresun esnafı 440 milyon TL kredi kullandı

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Bölge Başkanı Yüksel Kaya, Ordu ve Giresun genelinde esnaf kooperatifi ortaklarının 2016 yılında 440 milyon TL kredi kullandığını söyledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Bölge Başkanı Yüksel Kaya, Ordu ve Giresun genelinde esnaf kooperatifi ortaklarının 2016 yılında 440 milyon TL kredi kullandığını söyledi.

Ordu ve Giresun illerinde esnaf, 2016 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla 440 milyon TL kredi kullandı. Ordu'da ise en çok kredi veren Kredi ve Kefalet Kooperatifi 45 milyon TL ile Fatsa oldu. Fatsa'yı 34 milyon TL ile Altınordu Kredi ve Kefalet Kooperatifi izledi. Ünye Kredi ve Kefalet Kooperatifi ise 2016 yılında 28 milyon TL kredi verdi. Ordu'da en az kredi ise 650 bin TL ile Ulubey Kooperatifi tarafından verildi. Her geçen gün kredi vermeye devam ettiklerini ifade eden Bölge Birliği Başkanı Yüksel Kaya, 2017 yılında da kredi vermeye kesintisiz devam edeceklerini ve finansman açısından sıkıntı yaşamayacaklarını belirtti.

"2017 yılında finansman sıkıntısı yaşamayacağız"

2016 yılının esnaf ve kooperatifler açısından altın yılı geride bıraktığını dile getiren ve 2017 yılında da finansman sıkıntısı yaşamayacaklarını belirten Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Bölge Başkanı Yüksel Kaya, "2016 yılında Ordu ve Giresun kooperatifleri olarak 440 milyon TL kredi verildi. 2016 yılı esnaflarımız ve kooperatiflerimiz altın yılı geride bıraktı diyebiliriz. 2016 yılında esnafımız ve kooperatiflerimiz Türkiye genelinde finansman sıkıntısı çekmedi. Hükümetimizin esnafa olan yaklaşımı çok olumlu. Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşme dahilin de 2017 yılında da hiçbir kooperatifimiz finansman sıkıntısı çekmeyecek çünkü 1.5 katrilyonluk görev zarar parası ayrıldı" dedi.

"Fındık fiyatlarının yükselmemesi kredi ödemelerinde aksamalara yol açtı"

Esnafa verilen krediler, faiz oranları ve geri ödeme konularında da açıklamalarda bulunan Kaya, "2016 yılında faizli kredi oranları totalde yüzde 7 olarak belirlendi. Türkiye'de hiçbir kredi kuruluşunda bu denli bir faiz uygulaması yoktur. 2017 yılında da çok büyük bir durum olmadığı takdirde faizlerimizde herhangi bir değişim olmayacağı müjdesini verebiliriz. Bölge bazında tüm kooperatiflerimiz faaliyet gösteriyor, kapanma gibi bir durum olmadı. Fakat son aylarda fındık fiyatlarında yükselme olmamasından dolayı kredilerin geri ödenmesi hususunda aksamalar yaşanıyor. Üzülerek de olsa hukuki işlemlere başvurmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.
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