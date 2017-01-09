09.01.2017 17:47 Ordu turizmden kazanıyor

Ordu Valisi irfan Balkanlıoğlu, Ordu turizmi için yapılan tanıtım çalışmalarının meyvesini verdiğini belirterek 2016 yılında Ordu'ya 602 bin 466 turistin geldiğini söyledi. Ordu Valisi irfan Balkanlıoğlu, Ordu turizmi için yapılan tanıtım çalışmalarının meyvesini verdiğini belirterek 2016 yılında Ordu'ya 602 bin 466 turistin geldiğini söyledi.



Ordu turizm kenti olma yolunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar meyvesini verirken turizm oranlarında ise artış yaşanıyor. Ordu'da ki turizm faaliyetleri ve turist sayıları hakkında basın toplantısı düzenleyen Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yapılan tanıtımlar sonucunda 2016 yılında Ordu'yu 602 bin 466 turistin ziyaret ettiğini belirtti. 2013 yılında yıllık 294 bin turistin Ordu'ya geldiğini aktaran Balkanlıoğlu, yüzde yüzlük bir artış ile bu sayının 600 binin üzerine çıktığını vurguladı.



"Hedef 1 milyon turist"



Ordu'nun çok güzel bir il olduğunu ve bu sebeple turizmden pay alması gerektiği için tanıtım faaliyetlerine önem verdiklerini dile getiren Balkanlıoğlu, "Göreve başladıktan sonra Ordu'nun turizm pastasından çok fazla pay alamadığını fark ettik. Son dönemde Karadeniz'de yayla turizm rağbet gören bir turizm dalı haline geldi. Güzellik namına ve varsa Ordu'da fazlasıyla var. Bu sebeple Ordu'yu iç ve dış basında tanıtmaya karar verdik. Sosyal medya ve bu tür tanıtım araçları ile faaliyetlerimiz arttırdık ve Karadeniz'e en fazla turist gönderen Arap ülkelerinde çalışmalar yaptık. Yapılan çalışmalar sonucunda ise turizm akışı başladı. Ordu olarak turizmdeki hedefimiz 1 milyon turist 500 bini geçtik inşallah 1 milyonu da yakalayacağız" dedi.



"Ordu 300 milyonluk gelir elde etti"



Ordu'ya gelen turist sayıları hakkında bilgiler veren Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2016 yılındaki turist sayımız 2013 yılındaki rakamlara oranla iki kattan fazla arttı. 2016 yılında Ordu'ya 602 bin 466 turist geldi. 2013 yılından bu yana yüzde yüzün üstünde artış sağlandı. Aynı zamanda bu durum Ordu'ya 300 milyonlukta bir gelir kazandırdı. Bizim hedefimiz 1 milyon turist, bir yılda 600 binlerin üzerinde turist sayısına ulaştık ve bu çalışmalarımız artarak devam edecek" diye konuştu.



"Ege ve Akdeniz'de azaldı Ordu'da arttı"



Ege ve Akdeniz'deki turizm oranlarının düştüğünü Ordu'da ise bu sayının katlanarak arttığına dikkat çeken Balkanlıoğlu, "Ege ve Akdeniz'deki turizm sayıları azalırken Ordu'da ki turizm oranları katlamalı olarak arttı. Bu durumun en önemli göstergesi ise tanıtımın doğru yapıldığını göstermektedir. Bizim bu çalışmalardaki amacımız Karadeniz turizminin pastasını arttırmak istiyoruz ve yayla turizminin geliştirilmesini amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.



Ordu'da turizmin geliştirilmesine yönelik yapılan tesisleşmede de önemli artışların yaşandığını vurgulayan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, bu kapsamda 3 binlerde olan yatak kapasitesinin 5 binlere ulaştığını sözlerine ekledi.

