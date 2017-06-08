Ordu şehidini son yolculuğuna uğurladı

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Ordulu Uzman Çavuş Sabri Eryeler, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Ordulu Uzman Çavuş Sabri Eryeler, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Sabri Eryeler'in Kumru İlçe Stadı'nda yapılan cenazesine İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, belediye başkanları, siyasi parti yöneticileri ve 5 bine yakın vatandaş katıldı.

Şehit uzman çavuş Sabri Eryeler'in naaşı stada tekbir sesleri arasında getirildi. Alana Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve Kumru Belediye Başkanı G. Murat Hatipoğlu ile birlikte gelen şehidin babası Muammer Eryeler, ayakta durmakta güçlük çekti. Oğlunun tabutu karşısında bir sandalyeye oturan Muammer Eryeler, dakikalarca oğlunun fotoğrafına baktı. Oğluna son kez bakan babanın durumu yürek burktu.

Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazında binlerce insan statta saf tuttu. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Sabri Eryeler, dua ve tekbirlerle Ortaca Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

(Metin Akyürek /İHA)