Ordu şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Onur Tiken, memleketi Ordu'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Onur Tiken, memleketi Ordu'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Onu Tiken için Ordu'nun Çatalpınar ilçe meydanında düzenlenen cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, belediye başkanları, siyasi parti yöneticileri ve 10 bine yakın vatandaş katıldı. Şehit Tiken'in naaşı, alana tekbir sesleri arasında getirildi. Şehit babası Alaattin Tiken, en acı 'Babalar Günü'nü yaşadı. Oğlunun tabutunu öpüp koklayan acılı babanın metanetli duruşu dikkat çekti. Oğlunun cenaze namazını kılan ve dualar eden Alaattin Tiken'e Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere diğer protokol üyeleri taziyelerini iletti.

Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazında binlerce insan saf tuttu. Cenaze namazının ardından şehit Onur Tiken, dua ve tekbirlerle Ortaköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

(Metin Akyürek-Ahmet Altay / İHA)