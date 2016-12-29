29.12.2016 18:07 Ordu-Giresun Havalimanı 1 milyon yolcuya ulaştı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine kurulan tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı, açıldığı 22 Mayıs 2015'ten bugüne kadar 1 milyon yolcu kapasitesine ulaştı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine kurulan tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı, açıldığı 22 Mayıs 2015'ten bugüne kadar 1 milyon yolcu kapasitesine ulaştı.



Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 2011'de temeli atılan ve 22 Mayıs 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla hizmete açılan Ordu-Giresun Havalimanı, daha önce çevre illerdeki havalimanlarını kullanmak durumunda kalan yöre halkı açısından ulaşımda büyük kolaylık sağladı. Tamamen Türk mühendis ve mimarlarının eseri olan Ordu-Giresun Havalimanı deniz üzerine inşa edilen havalimanları arasında dünyada Japonya ve Hong Kong'da bulunan havalimanlarından sonra dünyada üçüncü sırada bulunuyor. Halen Kara Hudut Kapısı statüsünde bulunan ve günlük 20 sefer düzenlenen Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, KKTC'ye sefer düzenleniyor.



"Havalimanımızla ne kadar gurur duysak az"



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu-Giresun Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana 1 milyon yolcu kapasitesine ulaşmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Havalimanının temeli ilk atıldığında bazı çevreler projeyi eleştirmiş hatta yapılamayacağını iddia etmişti. Ordu-Giresun Havalimanı ise açıldığı 22 Mayıs 2015'ten bu yana tam 1 milyon yolcu kapasitesine ulaştı. Bu havalimanı dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise ilk denize dolgu yapılan ilk havalimanı. Tamamen Türk mühendislerinin eseri olan havalimanımızla ne kadar gurur duysak azdır. Havalimanı kısa süre içerisinde bölgemizin de kaderini değiştirdi. İki ilin 50 yıllık hayalinin gerçekleşmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



Yılmaz, 2017 yılında havalimanını kullanan yolcu sayısında daha artış olacağını tahmin ettiklerini dile getirerek, Mart ayında tadilata girecek Samsun Çarşamba Havalimanı'nın kapanmasının bunda etkili olacağını ancak tüm hazırlıkları yaptıklarını ve yaşanacak yoğunluğa hazır olduklarını sözlerine ekledi.

