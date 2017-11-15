15.11.2017 09:23 Ordu, darbe iddialarını yalanladı

Zimbabve'nin başkenti Harare ve çevresinde ordunun darbe gerçekleştirdiği iddiaları yalanlandı. Ordu Komutanı Constantino Chiwenga, devlet televizyonunda yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı. Zimbabve'nin başkenti Harare ve çevresinde ordunun darbe gerçekleştirdiği iddiaları yalanlandı. Ordu Komutanı Constantino Chiwenga, devlet televizyonunda yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

Ordunun ele geçirdiği devlet televizyonu ZBC'de bir general tarafından okunan bildiride, Zimbabve ordusunun askeri darbe yapmadığı belirtildi. Bildiride amacın Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'yi iktidardan indirmek değil, çevresinde bulunan suç şebekelerini çökertmek olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Mugabe ve ailesinin ise güvende olduğu belirtildi.

Zimbabve'nin başkenti Harare sokaklarında dün zırhlı araçlar görülmüş, stratejik noktalara askerler yerleştirilmişti. Zimbabve'de ordunun olası bir askeri müdahale uyarısında bulunduğu iktidar partisi Zanu-PF, Zimbabve Ordu Komutanı Constantino Chiwenga'yı ihanetle suçlamıştı. Açıklamada, partinin askeri tehditlere asla yenik düşmeyecekleri belirtilmiş, Komutan Constantino Chiwenga başkan yardımcısının görevden alınması üzerine Başkan Robert Mugabe'ye meydan okumuştu. Ordu, Mugabe'nin Zanu-PF Partisi içindeki tasfiyeleri sona erdirmek için harekete geçmeye hazır olduğunu söylemişti.



