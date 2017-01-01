01.01.2017 12:36 Ordu'da trafik kazası: 1 ölü

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Olay, Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde saat 24.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Perşembe'den Altınordu istikametine gitmekte olan Murathan Güler (21) idaresindeki 52 AH 454 plakalı otomobil, Efirli Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan sürücü Murathan Güler, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güler'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

