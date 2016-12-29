29.12.2016 11:50 Ordu'da şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar hediye edildi

Ordu'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın koordinasyonunda 'Yalnız Değilsiniz-Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi' kapsamında Ordu'da bulunan 6 şehit çocuğuna dizüstü bilgisayar hediye edildi. Ordu'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın koordinasyonunda 'Yalnız Değilsiniz-Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi' kapsamında Ordu'da bulunan 6 şehit çocuğuna dizüstü bilgisayar hediye edildi.



Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 15 Temmuz'da Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırı sonucu şehit düşen Birol Yavuz ve Ordu'dan göreve gittiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde şehit olan Bayram Özdere'nin evine ziyarette bulundu. Ziyarete, Vali Balkanlıoğlu'nun yanı sıra Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik, Ordu Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Ercan Okur, Halk Bank Ordu Şube Müdürü Feridun Altunbey de hazır bulundu.



İlk olarak Şırnak'ın Cizre ilçesinde şehit olan Bayram Özdere'nin evine ziyarette bulunan Vali Balkanlıoğlu, burada şehidin eşi Fazilet Özdere'ye başsağlığı dileyerek kızı Canan Özdemir'e bir adet dizüstü bilgisayar hediye etti. Vali Balkanlıoğlu, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Birol Yavuz'un evine ziyarette bulundu. Burada da şehit eşi Hatice Yavuz ve çocukları Cemre Nur, Zeynep ve Kübra ile sohbet eden Vali Balkanlıoğlu, şehit çocuklarıyla bir süre sohbet etti.



'Yalnız Değilsiniz-Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi' kapsamında finansörlüğünü bir kamu bankasının üstlendiği proje çerçevesinde Ordu'nun Ünye ilçesinde, Van'da zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşenen el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan polis Osman Bodur'un oğlu Ali Furkan ve Ömer Faruk Bodur'a da dizüstü bilgisayar hediye edildi.

