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Ordu'da FETÖ davasında 2 tahliye
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Ordu'da FETÖ davasında 2 tahliye

Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında ilk duruşmalar başladı. Duruşmaların ilk gününde 4 dosya ve 5 sanığın sorgulandığı davada 3 kişinin tutukluluk halinin devamına, 2 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında ilk duruşmalar başladı. Duruşmaların ilk gününde 4 dosya ve 5 sanığın sorgulandığı davada 3 kişinin tutukluluk halinin devamına, 2 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

FETÖ/PDY 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları iddiasıyla dava açılan H.A., Z.Ö., N.T., A.Y. ve R.A.'nın yargılanmasına başlandı.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda tüm sanıklar ByLock kullandıklarına ilişkin suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, ByLock kullandığı yönündeki iddiaları reddeden sanıklardan Halil A.'nın ByLock dökümünün çıkarılarak bir sonrası duruşmaya hazır hale getirilmesi için tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İnfaz koruma memuru iken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Zekeriya Ö., ByLock kullanmadığını, Zaman gazetesine abone olmadığını ancak promosyon olarak kapısına bırakıldığını, Bank Asya'dan kredi çekmek için hesap açtırdığını, Şafii mezhebinde olduğu için okul, dershane ve ev sohbetlerine gitmediğini belirterek üzerine atılı suçların hiçbirisini kabul etmedi. Mahkeme heyeti Zekeriya Ö.'yü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Ünye'de Çınar Derneği yöneticileri olan ve tutuklu yargılanan Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışırken meslekten ihraç edilen A.Y., söz konusu derneğin 2010'da kurulduğunu, 2016'da toplanacak yer bulamadıkları için derneği kapatmadıklarını, derneğin bir dönem başkanlığını yaptığını belirterek, "FETÖ ile ilgim olmadı. Sadece oğlum FEM dershanesine gitti. ByLock kullanmadım" diye ifade verdi. Mahkeme Adem Y.'nin ByLock dökümünün bir sonraki duruşmaya hazır hale getirilmesi için tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Aynı derneğin üyesi olan ve tutuksuz yargılanan N.T., muhasebe işi ile ilgilendiğini, derneğe zaman zaman gidip geldiğini ve FETÖ'ye ait olup olmadığı konusunda bilgisi olmadığını ifade etti. 17-25 Aralık olayları sonrası Zaman gazetesi aboneliğini sonlandırdığını belirten N.T., mahkeme başkanının 'evinden çıkan Fetullah Gülen'e ait kitaplar bulunmasına' ilişkin sorusuna ise "O kitapları bir kandil programında hediye etmişlerdi" dedi. Mahkeme, N.T.'nin tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi.

İcra müdür yardımcısı iken FETÖ-PDY üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve ByLock kırmızı listesinde bulunan sanık R.A. ise uzun süredir çocukları olmadığı için eşinin tüp bebek tedavisi gördüğünü ve bunun için para biriktirmek amacıyla eşinin Sahil Koleji'nde çalıştığını, FETÖ/PDY üyeliğini reddettiğini ifade etti. Mahkeme, ByLock'u yoğun olarak kullandığının tespit edildiğini ve tüm dökümünün çıkarılarak bir sonraki duruşmaya hazır hale getirilmesi ve tutuklu halinin devamına karar verdi.
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