10.01.2017 19:03 Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'da etkili olan kar yağışı sebebi ile bazı ilçe ve okullarda 11 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ordu'da etkili olan kar yağışı sebebi ile bazı ilçe ve okullarda 11 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.



Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İkizce ilçemizdeki tüm okullarda, Korgan ve Kumru ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, Akkuş ilçesinde ise Fatih Ortaokulu, İMKB YBO ve Ahmet Cürebal İmam Hatip Ortaokulu hariç diğer tüm okullarda 11 Ocak Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

