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Ordu'da eğitime kar engeli
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Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'da etkili olan kar yağışı sebebi ile birçok ilçede 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

Ordu'da etkili olan kar yağışı sebebi ile birçok ilçede 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

Ordu'da gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam kar yağışı sebebi ile 15 ilçede 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim yapan okullarda, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarda ve Ünye ilçesinde yüksek mahallelerdeki okullarda eğitim öğretime 9 Ocak Pazartesi günü yoğun kar yağışımı sebebi ile ara verilmiştir" denildi.
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