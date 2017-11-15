15.11.2017 15:49 Ordu'da 'bordo-mavi' renkler olay oldu

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sahil düzenleme çalışmaları kapsamında bisiklet ve koşu yolunun bir arada yapılması ve uluslararası renkleri olan 'bordo-mavi'nin ilk kez bir araya gelmesi şehirde tartışmaya sebep oldu. Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sahil düzenleme çalışmaları kapsamında bisiklet ve koşu yolunun bir arada yapılması ve uluslararası renkleri olan 'bordo-mavi'nin ilk kez bir araya gelmesi şehirde tartışmaya sebep oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin sahil düzenleme çalışmaları kapsamında 6 kilometrelik kordonda bisiklet ve koşu yolu da inşa edildi. Dünyanın başka şehirlerinde bisiklet ve koşu yolları hep farklı alanda inşa edilirken, ilk kez Ordu'da sahilde ikisi bir arada yapıldı. Ancak bu durumda bisiklet yolunun uluslararası rengi olan mavi ile kiremit rengi olan koşu yolunun renkleri bir araya gelince ortaya 'bordo-mavi' renk düzeni çıktı. Ordulular bu renkleri ilk önce Trabzonspor'un renkleri olarak algıladı. Ancak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bu durumu şöyle açıkladı:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne göre bisiklet yollarının standart rengi mavi, koşu ve yürüyüş yolları ise kiremit rengi bordodur. Uluslararası renkleri de böyledir. Tüm çalışmalar standartlara uygun yapılmıştır."

(Metin Akyürek/İHA)

