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Ordu'da 2016 yılında evlilik ve boşanmalar azaldı
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Ordu'da 2016 yılında evlilik ve boşanmalar azaldı

Ordu Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Cevat Şahin, Ordu'da 2016 yılında 8 bin 843 doğum, 4 bin 286 ölüm, 4 bin 331 evlilik ve 909 boşanma olayının yaşandığını söyledi.

Ordu Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Cevat Şahin, Ordu'da 2016 yılında 8 bin 843 doğum, 4 bin 286 ölüm, 4 bin 331 evlilik ve 909 boşanma olayının yaşandığını söyledi.

Ordu'da 2016 yılında doğum, ölüm, evlilik ve boşanma olaylarında 2015 yılına oranla düşüşler yaşandı. Ordu Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2015 yılında 8 bin 873 doğum ve 4 bin 295 ölümün gerçekleştiği Ordu'da bu sayı 2016 yılında azalarak 8 bin 843 doğum ve 4 bin 286 ölüm olarak gerçekleşti. 2015 yılında 5 bin 66 çiftin evlendiği Ordu'da 2016 yılında bu sayı düşerek 4 bin 311 evlilik olarak kayıtlara yansıdı. Boşanan çift sayılarında da 2015 yılına göre azalma yaşandı. 2015 yılında 993 çift boşanırken, bu sayı 2016 yılında 909'a geriledi.

Ordu Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Cevat Şahin, 2016 yılında Ordu genelinde gerçekleşen ölüm, doğum, evlenme ve boşanma sayıları hakkında bilgiler verdi. 2016 yılında yaşanan nüfus işlemlerini aktaran Şahin, "2016 yılında Ordu'da 8 bin 843 doğum gerçekleşti. 2016'da yaşanan ölüm sayısı ise 4 bin 286 kişi olarak kayıtlara yansıdı. Ayrıca 2016 yılında 4 bin 331 çiftimiz dünya evine girerken 909 çift ise boşanma kararı aldı" dedi.

Ölüm ve doğum olayı en çok Altınordu'da yaşandı

2016 yılında yaşanan doğum ve ölüm rakamlarının ilçelere göre dağılımlarını değerlendiren Şahin, "2016 yılında gerçekleşen 8 bin 843 doğumun 2 bin 844'ü Altınordu'da, bin 551'i Ünye'de ve bin 464'ü ise Fatsa ilçemizde gerçekleşti. Yıl boyunca en az doğum ise 35 kişi ile Kabadüz ilçemizde yaşandı. Ölüm oranlarında ise en fazla ölüm bin 969 kişi ile Altınordu ilçesinde gerçekleşirken, Altınordu'yu 618 ölüm ile Ünye ve 564 kişinin yaşamını yitirdiği Fatsa ilçeleri takip etti. Ordu'da en az ölüm size 26 kişinin hayatını kaybettiği Kabataş ilçesinde gerçekleşti" diye konuştu.

"4 ilçede kimse boşanmadı"

2016 yılında gerçekleşen evlilik ve boşanmalara değinen ve 2015 yılına oranla düşüşlerin olduğunu aktaran Şahin, "2016 yılında en çok evlilik bin 11 çiftin dünya evine girdiği Altınordu ilçemizde yaşandı. Altınordu'yu 788 evlilik ile Ünye, Ünye'yi de 681 evlilik ile Fatsa ilçemiz takip etti. 2016 yılında en az evlilik ise 47 evlilik ile Mesudiye ilçesinde yapıldı. Yıl boyunca Ordu genelinde yaşanan 909 boşanma en fazla 366 çiftin ayrılık kararı aldığı Altınordu'da gerçekleşti. Altınordu'yu 170 kişinin boşandığı Ünye ve 169 kişinin boşandığı Fatsa izledi. Diğer içlerimizde ise Akkuş'ta 11, Aybastı'da 63, Çamaş'ta 1, Çatalpınar'da 4, Gölköy'de 8, Gülyalı'da 19, Gürgentepe'de 13, Korgan'da 29, Kumru'da 25, Mesudiye'de 4, Perşembe'de 26 ve Ulubey'de ise 1 çift boşanma kararı aldı. Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Kabataş ilçelerimizde ise boşanma yaşanmadı" ifadelerini kullandı.
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