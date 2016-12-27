27.12.2016 21:46 ORAYBİR Başkanı Akın Çiftçi oldu

Ordu Arıcılar Birliği (ORAYBİR) Başkanlığı'na Akın Çiftçi seçildi. Ordu Arıcılar Birliği (ORAYBİR) Başkanlığı'na Akın Çiftçi seçildi.



ORAYBİR Olağan Kongresi Durugöl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Seçimde ORAYBİR'in 14 yıllık başkanı Necati Aydın ile Akın Çiftçi'nin listeleri yarıştı.



Zaman zaman sandık başında gergin anların yaşandığı kongrede eski başkan Necati Aydın 1061, Akın Çiftçi ise 1395 oy aldı. 34 oy da geçersiz sayıldı.



Bu sonuçla Necati Aydın'ın 14 yıllık başkanlığı sona erdi. Necati Aydın, geçen yıl HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı TBMM'de ziyaret ederek PKK'nın doğu illerine giden gezgin arıcılara yönelik bir baskı yapmaması ricasında bulunması sebebiyle büyük tepki toplamıştı.



Bu sonuçlara göre ORAYBİR Başkanı seçilen Akın Çiftçi'nin yönetim kurulu Coşkun Turan, Şenel Adıgüzel, Yüksel Şeker, Enver Koç, Fatih Keskin ve Adem Ergül'den oluştu.

