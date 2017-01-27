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Oraya karanfiller bırakıldı: Onlara dikkat çekmek için
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Oraya karanfiller bırakıldı: Onlara dikkat çekmek için

Beyoğlu'nda sokakta yaşayan bir kişinin donarak hayatını kaybettiği yere karanfiller bırakıldı.

Beyoğlu'nda sokakta yaşayan bir kişinin donarak hayatını kaybettiği yere karanfiller bırakıldı.
İstanbul'da dün gece termometreler sıfırın altında değerlere ulaşırken, Beyoğlu Tophane İskele Caddesi üzerindeki Tarihi Tophane Çeşmesi'nde kimsesiz olan Selahattin Yılmaz isimli bir kişi donarak hayatını kaybetmişti. Evsizler için farkındalık oluşturarak kalıcı çözümler için çalışmalar yapan Çorbada Tuzun Olsun Derneği üyeleri, akşam saatlerinde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği noktada bir araya geldi. Tarihi çeşmeye karanfiller bırakan dernek üyeleri kısa bir açıklama yaptı.
Kimsenin donarak ölmeyi hak etmediği vurgulanan açıklamada, "Evsiz olmak suç değil. Herkesin başına gelebilir. Kimse donarak ölmeyi hak etmiyor. Bu çeşmeler yüzlerce yıl su verdi, hayat verdi. Bugün sabah karşı bir evsiz insan donarak hayatını kaybetti. Evsiz insanlar için yapılabilecek çok şey var. Acılıyız. Tanımadığımız bir kardeşimizi kaybettik. Kim olduğundan öte bir kardeşimizi kaybettik" denildi.
Açıklamanın ardından toplanan vatandaşlar, Selahattin Yılmaz'ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşların da duygu ve düşüncelerini bir kağıda yazarak tarihi çeşmeye astıkları görüldü.
(Murat Solak /İHA)


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