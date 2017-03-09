Operasyon bölgesindeydi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesine geldi ve terör örgütüne yönelik büyük operasyon hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesine geldi ve terör örgütüne yönelik büyük operasyon hakkında bilgi aldı.

Ankara'dan uçakla Diyarbakır'a gelen Bakan Soylu, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'ndan helikopterle Lice ilçesine geçti. Gece saat 23.45 sıralarında Lice 1. Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na geçen Bakan Soylu ve beraberindeki heyet operasyon bölgesindeki asker ve polislerle görüştü. Operasyona katılan komutanlardan bilgi alan Bakan Soylu, her şartta güvenlik kuvvetleri ile birlikte olduklarını belirtti. Operasyona katılan asker ve polislerle bir süre görüşen Bakan Soylu, operasyon gidişatı hakkında da detaylı bilgiler aldı. Bakan Soyla incelemelerinin ardından gece saat 01.20 sıralarında helikopterle Diyarbakır'a dönerek, Aydın'a hareket etmek üzere uçakla Diyarbakır'dan ayrıldı.

