Opera sanatçısına saldırıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

Samsun'da parkta silahlı saldırıda opera sanatçısının vurulması ve senarist arkadaşının da darp edilmesi olayıyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı.

Samsun'da parkta silahlı saldırıda opera sanatçısının vurulması ve senarist arkadaşının da darp edilmesi olayıyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde 4 gün önce meydana gelen olayda, İzmir Opera Bale'de heykeltıraş olan ve Samsun Opera Bale'de oyun sergilemek için Samsun'a gelen Ozan Özcan (34), üniversite arkadaşı Samsunlu senarist Arif Nas (36) ile Anıt Park'ta otururken yanlarına gelen gençler sigara isteyerek kendilerine sataşması ile tartışma çıkmıştı. Saldırganlar tabancayla ateş açarak Ozan Özcan'ı her iki dizinin üst kısmından vurarak yaralamış, Arif Nas'ı da darp etmişlerdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince 23 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda olayla ilgili gözaltına alınan Yasin E.K.'nin(19) opera sanatçısı Ozan Özcan'ı vurduğu, yanındaki arkadaşları Yılmazcan Ş.(19) ile 17 yaşındaki O.K.'nin de senarist Arif Nas'ı darp ettikleri belirlenmişti. Samsun Adliyesine sevk edilen Yasin E.K. ve Yılmazcan Ş. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, çocuk savcısına ifade veren O.K. ise serbest bırakılmıştı.

Ancak bu olayla ilgili mağdurların teşhisi üzerine 1 kişi daha gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K.(18), bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Muammer Ay/İHA)